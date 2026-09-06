7 млн. евро за нов завод в сърцето на Тракия

Нов български завод за медицински изделия ще бъде изграден в „Тракия икономическа зона“ – Индустриална зона „Марица“ край пловдивското село Царацово. Инвестицията е в размер на 7 млн. евро, а проектът предвижда разкриването на 35 нови работни места, пише 24 Пловдив.

Предприятието ще произвежда физиологичен разтвор и медицински консумативи, сред които вакуумни моновети за кръвовземане, транспортиране и изследване на кръв.

Заводът ще бъде разположен върху собствен терен с площ от близо 19 дка. В първия етап от проекта ще бъдат изградени административна сграда и производствено хале с площ 5200 кв. м.

В производството ще бъдат внедрени автоматизирани и роботизирани линии за пълнене и опаковане. Предвидени са и затворени системи за дестилация на вода и смесване на лекарствени продукти.

Продукцията ще бъде предназначена както за българския пазар, така и за клиенти в Европейския съюз и Сърбия. Очаква се новото предприятие да започне работа през 2027 г., а пълният му производствен капацитет да бъде достигнат през 2029 г.

Първата копка на завода ще бъде направена на 8 септември. На церемонията се очаква да присъстват премиерът Румен Радев, министри, депутати и представители на местната власт.

Инвеститор в проекта е пловдивската компания „Адванст Медикъл Кеър“ ЕООД, която развива дейност в сферата на производството и търговията с лекарствени продукти и медицински изделия.

Дружеството се управлява от Илиян Радостинов Илиев. Едноличен собственик на капитала е „Медицински център – Медицински комплекс Берое“ ЕООД. Негов управител е д-р Николай Салутски, който ръководи и пловдивската МБАЛ „Св. Иван Рилски“.