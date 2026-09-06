Голямата грешка на ЕС с електромобилите

Начинът, по който Европейският съюз изчислява екологичния отпечатък на новите автомобили, е фундаментално сбъркан. Това показва ново мащабно проучване и Бяла книга на германския Технически университет в Мюнхен (TUM). Според учените ограничаването на измерванията единствено до емисиите от ауспуха маскира реалното въздействие на превозните средства върху климата.

Илюзията за „нулеви емисии“ и регламент (ЕС) 2019/631

Според действащия Регламент (ЕС) 2019/631 всеки електромобил автоматично получава рейтинг от 0 г/км CO₂ и се третира като напълно климатично неутрален. От TUM предупреждават, че това изкривяване води до систематично подценяване на реалния въглероден отпечатък и поставя под риск изпълнението на европейските екологични цели за 2030 г.

Реалните числа: Жизненият цикъл на електромобилите

Анализ на изследователския център CirculaTUM, обхващащ 19 проучвания и 47 сценария за целия жизнен цикъл на автомобилите, показва следната картина:

Средно спестяване: Електромобилите генерират средно с 41% по-малко емисии от конвенционалните коли. Те остават по-добрият вариант за природата в 92% от анализираните случаи .

Оптимистичен сценарий: При употреба на 100% чиста енергия за производство и зареждане, както и рециклирани батерии, редукцията на емисии достига 89% .

Песимистичен сценарий: Ако батерията е произведена с „мръсна“ енергия и се зарежда от въглеродно-интензивна мрежа, електромобилът може да отдели с до 21% повече емисии от еквивалентен модел с вътрешно горене.

Изводът на експертите е, че проблемът не е в самата технология, а в начина, по който брюкселските институции я сертифицират.

Пропуснатите фактори в настоящите лимити

Смятането на емисии единствено „от резервоара до колелата“ игнорира три основни стъпки:

Производството на самия автомобил и батерията. Енергийния микс, използван за зареждане по време на експлоатация. Третирането и рециклирането в края на живота на превозното средство.

Без регулаторни стимули за намаляване на емисиите по цялата верига на доставки, автомобилната индустрия рискува драстично да се отклони от курса за декарбонизация.

План от три стъпки за реформа

За преминаване към реалистично отчитане на CO₂ от TUM предлагат поетапна стратегия:

2026 – 2029 г.: Въвеждане на задължително и независимо верифицирано отчитане на емисиите от целия жизнен цикъл.

От 2029 г.: Стартиране на система за кредитиране, поощряваща реалната ефективност.

След 2032 г.: Въвеждане на строги, задължителни прагове за емисиите през целия жизнен цикъл.

Натиск за промяна в европейските правила

Това предложение идва на фона на преразглеждането на европейския Автомобилен пакет и засилващия се натиск от индустрията. Автомобилни производители (сред които и Mercedes) вече открито критикуват настоящия план и надвисналите глоби за неспазване на целите. Проучването на TUM осигурява научните аргументи в подкрепа на искането за спешна ревизия на регулациите.