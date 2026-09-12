Голямата грешка на ЕС с електромобилите
Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
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Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
Кристалина Георгиева защити зелената трансформация, предупреди за горивата и поиска по-внимателно харчене на публични средства
Нови правила за транспорт, сгради и авиация на първо четене в Народното събрание
Планираме да предложим нова инвестиционна възможност за настоящи и нови инвеститори, казва Лукас Турса
За 12 месеца веригата e спомогнала за опазването на близо 250 дървета и е предотвратила генерирането на над 28 тона отпадъци
Остават зоните с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община
Санкциите стигат до 1000 лева
Отново влиза в сила наредбата за зоните с ниски емисии в столицата
Призовават за драстично намаляване на емисиите за борба с изменението на климата
Нова схема за парниковите газове засяга здравеопазването и транспорта
Koмпанията ще инвестира 5 милиарда щатски долара през следващите седем и половина години
Базираната в Бразилия Eve Air Mobility е последната компания, която привлече интереса на авиокомпанията
Ще получаваме екостикери какви вредни емисии отделят колите ни
Средните СО2 емисии на регистрираните нови леки автомобили нарастват за трета поредна година
Онлайн проучването е проведено сред хора от 15 града в 8 държави в Европа
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух
Подкрепяме изключително много борбата с климатичните промени
Парламентът иска всички държави членки на ЕС, да станат въглеродно неутрални до 2050
Става въпрос за две емисии ДКЦ с матуритет съответно 10 и 30 години
Брюксел. Нови правила, според които до 2020 г. емисиите на CO2 да бъдат намалени до 95 г/км за нови автомобили бяха одобрени от Парламента във вторник...