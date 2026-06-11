МВФ натиска Европа за общ ДДС и по-строга бюджетна дисциплина

Европейският съюз трябва да върви към по-голямо уеднаквяване на ДДС, да запази схемата за търговия с емисии и да харчи обществените средства много по-предпазливо в условията на нови кризи. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева на среща с журналисти в Брюксел, посветена на оценката на фонда за общите финансови политики в еврозоната.

Еврогрупата обсъди тази оценка на срещата си в Люксембург, където министрите разгледаха структурните предизвикателства, енергийната сигурност и икономическата устойчивост на Европа. Георгиева предупреди, че политиците не трябва да действат според надеждите си, а с предпазливост, защото най-доброто решение за ЕС невинаги е най-лесното политически.

Единният пазар и големият проблем с различните данъци

Според Георгиева системите за ДДС и за търговия с емисии служат добре на ЕС, но целта трябва да бъде по-голямо уеднаквяване в Европа. Тя направи този коментар в отговор на въпрос на БТА и подчерта, че европейските данъчни системи се нуждаят от допълнително сближаване.

По думите ѝ философията на единния европейски пазар е именно уеднаквяване, но за постигането на тази цел остава много работа. В своя реч в Брюксел тази седмица Георгиева също постави акцент върху нуждата Европа да стане по-силна и по-конкурентна в трудни времена, като посочи, че единният пазар трябва да работи по-добре за бизнеса, инвестициите и растежа.

МВФ защитава схемата за емисиите

По отношение на схемата за търговия с емисии Георгиева призна, че в Европа стои въпросът дали моментът е подходящ за облекчаване на правилата. Според МВФ обаче тази система трябва да бъде запазена, защото насърчава развитието на чистите производства и подкрепя дългосрочната енергийна независимост.

Управляващият директор на фонда подчерта, че Европа може да постигне по-голяма енергийна самостоятелност единствено чрез развитие на възобновяемите източници. Според нея производителите на ядрена и възобновяема енергия са по-слабо уязвими при резки движения на цените на енергийните пазари, което превръща енергийния микс в пряк фактор за икономическата стабилност.

Помощта за горивата трябва да е временна и насочена

Георгиева предупреди, че бюджетната подкрепа заради кризата с цените на горивата трябва да бъде ограничена, временна и насочена към хората и компаниите, които действително имат нужда от нея. По думите ѝ засега 80 на сто от мерките не отговарят на необходимостта да бъдат целенасочени.

Това е една от най-острите линии в позицията на МВФ - държавите не трябва да създават усещане, че при всяка криза гражданите и бизнесът автоматично ще бъдат компенсирани. Георгиева призова страните от ЕС да бъдат готови за още сътресения и да използват публичните средства с повишено внимание.

Инфлацията, ЕЦБ и рискът от нова рецесия

Ръководителят на МВФ подкрепи монетарната политика на Европейската централна банка за овладяване на инфлацията. Според нея повишаването на инфлационните показатели ще бъде краткосрочно, а цените на горивата засега не са достигнали най-тежките очаквания.

Георгиева обаче предупреди, че рискът не е преминал. Дори войната в Близкия изток да приключи веднага, възстановяването на доставките до предишните обеми би отнело 2-3 месеца. По думите ѝ има реална опасност от рецесия, ако през следващите месеци не бъде намерено решение на кризата.

Лидерството трябва да казва истината

„Политиците трябва да действат не според надеждите, а с предпазливост“, призова Георгиева. Тя постави силен акцент върху качествата на лидерите и заяви, че когато те са честни, хората са по-готови да приемат трудностите.

Според нея Европа има нужда от решения, които може да са трудни политически, но са необходими икономически. Този подход минава през контрол върху бюджетната подкрепа, запазване на стимулите за чиста енергия, по-добре работещ единен пазар и по-голяма готовност за следващи кризи.

Киберсигурността става все по-скъпа

Георгиева посочи и нов риск, който според нея остава силно подценен - заплахите за финансовата сигурност, свързани с развитието на изкуствения интелект. Тя изрази очакване, че разходите за киберсигурност ще се повишат чувствително.

„Невероятно е как този въпрос се подценява“, коментира управляващият директор на МВФ. Предупреждението идва в момент, когато финансовите институции, платежните системи, банките и държавната администрация стават все по-зависими от дигитални решения, а всяка слабост в защитата може да има много по-широк икономически ефект.

Русия губи икономическа устойчивост

Георгиева коментира и ефекта от санкциите срещу Русия и преминаването на руската икономика във военен режим. По думите ѝ лихвите в страната растат, а икономическият растеж се забавя. Високите цени на горивата дават временна глътка въздух, но буферите са силно свити и трябва да бъдат възстановявани за сметка на инвестиции в икономиката.

Тя посочи, че средносрочните и дългосрочните перспективи пред Русия се влошават. Страната е изгубила много млади хора, санкциите ограничават технологичното развитие, а производството на горива е затруднено от липсата на необходимите технологии за разгръщане. Георгиева нарече войната „трагедия за Украйна и за Русия“.

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