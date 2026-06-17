Политико: България оспорва части от новите санкции срещу Русия

България е заявила, че се противопоставя на части от подготвяния 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, съобщи брюкселското издание „Политико“, позовавайки се на двама дипломати. Засега не е известно кои конкретни предложения са оспорени от София. Българското правителство не е обявило публично официалните си мотиви. Случаят придобива сериозна политическа тежест, защото санкционните решения на ЕС се приемат с единодушие.

Европейската комисия представи пакета на 9 юни, а държавите членки в момента преговарят по отделните текстове. Мерките са насочени към секторите с най-силно значение за руската икономика - енергетиката, финансовите услуги, криптовалутите и търговията, включително рибарството. За първи път се предлага и забрана за влизане в ЕС на бивши руски бойци, участвали във военната агресия срещу Украйна.

Една държава-членка не може сама да пренапише целия пакет, но може да блокира приемането му, докато не бъдат договорени промени или изключения. Това превръща българската позиция в потенциално препятствие пред плана на Брюксел пакетът да бъде окончателно одобрен до края на юли.

Не е потвърдено дали възраженията на София са свързани с предложението в санкционния списък да бъде включен руският патриарх Кирил заради публичната му подкрепа за войната. През последните дни подобна версия се появи в европейски и български медии, но остава предположение, докато кабинетът не съобщи официално кои текстове отхвърля.

Паралелно с преговорите по широкия пакет ЕС на 15 юни прие отделни санкции срещу руския военно-промишлен комплекс, структури около сенчестия флот, пропагандни мрежи и лица, свързани с нарушения на човешките права. Съветът на ЕС изрично уточни, че работата по 21-я пакет продължава.

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