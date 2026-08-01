Нова руска атака срещу Киев! Загиналите вече са девет, десетки са ранени

Броят на жертвите при руската атака срещу Киев, извършена в ранните часове на деня, нарасна на девет души, съобщи Украинската държавна служба по извънредните ситуации.

По данни на службата 23 души са ранени, а в пет района на украинската столица са избухнали пожари и са нанесени сериозни материални щети.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за трима загинали и петима ранени, но впоследствие броят на жертвите се увеличи.

„В града отекват взривове. Киев е атакуван с балистични ракети. Скрийте се в бомбоубежищата“, призова Кличко чрез Telegram по време на нападението.

Очевидци разказват, че са чули поредица от мощни експлозии, след като в града е била обявена въздушна тревога заради опасност от балистични ракети.

Според информационните агенции украинската столица продължава да изпитва хроничен недостиг на средства за противодействие на балистични ракети, което затруднява защитата срещу подобни атаки.