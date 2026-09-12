Взривове разтърсиха най-важния петролен възел на Иран
Иранската Fars съобщи за експлозии откъм Персийския залив, а друга местна медия твърди за ракетен удар по малък танкер
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Иранската Fars съобщи за експлозии откъм Персийския залив, а друга местна медия твърди за ракетен удар по малък танкер
Балистичната атака взе жертва и предизвика пожар само дни след един от най-тежките удари през август
Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
Балистични ракети удариха украинската столица, има разрушения и пожари в няколко района
Лидерът в световната ранглиста при юношите се намира във Фуджайра
Важна военна база на САЩ е ударена
Според предварителни съобщения в медиите, системите за противовъздушна отбрана на града са били активирани
Забелязани са военни самолети
Местните власти призовават населението да се укрие на безопасно място
Двама души починаха, а 56 бяха ранени при експлозии и пожар в станция за пропан-бутан
Движението отново е блокирано
До момента няма поета отговорност
Бе обявена въздушна тревога в 12 от 24-те украински области, но вече е отменена
"Ракета беше свалена край Киев. Противовъздушната отбрана работи!", написа Кличко
Москва нарече това акт на "международен тероризъм", САЩ сега реагира
Експлозиите станаха на 26 септември миналата година
САЩ са решили, че през последните 20-30 години Русия е сътрудничила "твърде добре" с Германия
Две подземни експлозии са били регистрирани в района на течовете
Две експлозии избухнаха в болница в южната част на Франция. Информацията е на официалните власти, цитирани от Ruptly и Нова телевизия. Взривовете са...