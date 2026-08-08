Нова нощ на ужас в Киев: Ракети и експлозии, сред жертвите е и дете

Около 10 мощни експлозии са отекнали в украинската столица Киев през нощта след предупреждение за руска атака с балистични ракети. Жителите бяха призовани незабавно да се отправят към укритията заради обявената въздушна тревога.

Украинските власти съобщават за жертви и ранени след въздушните удари в района на столицата.

По-рано началникът на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че трима души са загинали, сред които и дете, при руски въздушни удари в покрайнините на Киев. Други трима души са били ранени, включително дете.

Щети са регистрирани на три места в град Бровари, североизточно от украинската столица. Падащи отломки са повредили сгради, включително жилищни.

По последните данни на градската военна администрация четирима души са ранени в резултат на нощната атака. Спасителни и аварийни екипи продължават работа по отстраняването на последствията.

Засега украинските власти не уточняват дали всички поражения са причинени от ракети или от безпилотни летателни апарати.

Атаката идва само дни след тежкия руски нощен обстрел срещу Киев и околностите му, при който най-малко 20 души бяха убити.

Украинската противовъздушна отбрана продължава да изпитва недостиг на ракети-прехващачи. Президентът Володимир Зеленски многократно призова западните съюзници на страната да увеличат доставките на системи и боеприпаси за ПВО.

Нощните удари отново превърнаха Киев и района около него в зона на тревога, експлозии и разрушения, докато украинските власти продължават да оценяват щетите и броя на пострадалите.