Кървава трагедия в Тайланд! Ученик застреля деца и учители

Най-малко седем души загинаха, а 15 са ранени при стрелба в училище в Тайланд. Сред жертвите са трима учители, трима ученици и предполагаемият извършител, който по първоначални данни е ученик и се е самоубил след нападението.

Трагедията се е разиграла тази сутрин в училището „Дебсирин Нонтабури“ в провинция Нонтабури, северно от Банкок.

Според тайландската полиция предполагаемият извършител е 14-годишно момче, което преди да отиде в училище е убило баба си и дядо си в дома им.

Разследващите съобщават, че момчето е използвало 9-милиметров пистолет, който е принадлежал на неговия дядо. При него са открити и най-малко 34 допълнителни патрона.

Според информация на тайландската полиция и местните служби за извънредни ситуации, мотивите за нападението все още не са изяснени.

След първите изстрели в училището е настъпила паника. Ученици, учители и служители са били спешно евакуирани, а районът е отцепен от силите за сигурност.

По данни на властите 15 души са ранени, като поне един от пострадалите е в критично състояние.

На мястото продължава работа на полицията и спасителните екипи, които изясняват всички обстоятелства около трагедията.

Кървавата атака отново разпали дебата за контрола върху огнестрелните оръжия в Тайланд – страна с едно от най-високите нива на притежание на оръжие в Югоизточна Азия.