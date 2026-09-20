Октоберфест започна с кошмар. Десетки висят с главата надолу

Октоберфест започна с кошмар. Посетители на атракцион на „Октоберфест“ в Мюнхен бяха оставени да висят с главите надолу около пет минути. Това се случва през първия ден от започналия на 19 септември ежегоден бирен фестивал, предаде ДПА, позовавайки се на присъстващите на място спешни медицински екипи.

След инцидента няколко души, предимно млади посетители, са получили леко замайване и проблеми с кръвообръщението, съобщи частната компания за спешна медицинска помощ „Айхер Амбуланц Унион“.

След кратък преглед те са се върнали към празненствата, уточниха медиците.

Причината за инцидента все още не е известна.

Спешните медицински екипи са оказали помощ на близо 600 души още през първия ден от 191-то издание на „Октоберфест“.

Световноизвестният фестивал, чието популярно баварско наименование е „Визен“ (Wiesn, което в буквален превод означава „Ливада“) бе открит малко след 9 ч. местно време (10 ч. българско) вчера.

Първите гости, които чакаха още от тъмно сутринта, се втурнаха, за да си осигурят място под бирените шатри на панаирното поле „Терезиенвизе“ в Мюнхен още когато вратите бяха отворени.

Най-големият бирен фестивал в света продължава 16 дни до 4 октомври с бирени шатри, атракциони, традиционна баварска храна и музикални изпълнения на живо.