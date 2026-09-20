Москва осъмна по тревога. Жертви, ранени и удар по рафинерия

Москва и областта около руската столица изстрадаха тежка нощ под звука на взривове и противовъздушна отбрана. Най-малко двама души са загинали, има ранени, сред които и деца, а стотици жители са били принудени да напуснат домовете си след една от най-мащабните атаки с дронове срещу района от началото на войната. Ударена е и Московската нефтопреработвателна рафинерия, над която очевидци на Ройтерс са видели дим. Украйна към момента не е коментирала атаката.

Двама загинали, деца сред ранените

Най-тежките последици са регистрирани в Московска област. Губернаторът Андрей Воробьов съобщи, че в селището Софино дрон е ударил триетажна жилищна сграда и е повредил шест апартамента. Загинала е 44-годишна жена, а още петима души са пострадали, сред тях две деца, които са били откарани в болница.

В Орехово-Зуевския район е загинал и възрастен мъж, след като частният му дом е бил разрушен и обхванат от пожар. В Раменския район пък след удар по 21-етажен блок са евакуирани около 400 души, включително 70 деца. Повредени са и автомобили.

Ройтерс уточнява, че двамата загинали са в Московска област, а не в самия град Москва. По данни на кмета Сергей Собянин в руската столица няма жертви.

Дронове достигнаха нефтената рафинерия

Част от безпилотните апарати са успели да достигнат територията на Московската нефтопреработвателна рафинерия. Собянин потвърди попадения в комплекса, но не съобщи за пострадали там. Очевидци на Ройтерс са чули взривове и са видели стълбове дим, издигащи се над съоръжението. Размерът на нанесените щети все още не е ясен.

Рафинерията е сред значимите енергийни обекти в района на Москва и вече е била атакувана нееднократно. По последни налични данни през 2024 г. тя е преработила 11,6 млн. тона петрол и е произвела 2,9 млн. тона бензин и 3,2 млн. тона дизелово гориво.

Украинските удари срещу руски рафинерии се засилиха през последните месеци. По данни, събрани от Ройтерс, част от големите предприятия са били принудени да намалят производството си, което допринесе за недостиг на горива и покачване на цените в Русия.

Стотици дронове към Москва

Първоначалните руски съобщения през нощта даваха по-ниски числа, но в последната информация, цитирана от Ройтерс, Собянин заяви, че от събота руските сили са свалили повече от 1600 дрона, като около 450 от тях са били насочени към Москва. Тези данни са на руските власти и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им мащаб.

Кметът на Москва заяви, че според него атаката е била замислена и с цел да наруши провеждането на изборите. Това е твърдение на руската страна. Киев не е поел отговорност за конкретната атака и не е коментирал обвинението.

Ударите идват в последния ден на изборите

Дроновата атака съвпадна с третия и последен ден на парламентарните избори в Русия - първите за Държавната дума след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Президентът Владимир Путин представя вота като показател за подкрепата за водената от Москва война и за руските военнослужещи.

Управляващата „Единна Русия“ се очаква да запази доминиращото си положение в 450-местната Дума. Ройтерс отбелязва, че повечето кандидати, противопоставящи се на войната, не са били допуснати до изборите, а политическата среда остава строго контролирана. Кремъл от своя страна твърди, че ограниченията и част от цензурата са необходими за запазване на националното единство по време на война.

Още в събота руските власти съобщиха и за кибератаки срещу системите за електронно гласуване. Путин обвини Украйна в опити да попречи на изборния процес, но Ройтерс отбелязва, че не бяха представени доказателства за част от тези твърдения.

Войната все по-често достига дълбоко зад фронта

Нощта край Москва е поредният знак колко далеч от фронтовата линия вече достига войната. Русия продължава масираните си удари срещу украински градове с ракети, планиращи бомби и дронове, докато Украйна все по-често атакува цели дълбоко на руска територия, особено енергийна и военна инфраструктура. И двете страни заявяват, че не целят цивилни обекти, но жертвите сред населението продължават да се трупат.

Този път войната отново стигна до жилищни домове край Москва. Зад статистиката за стотици дронове останаха две човешки жертви, ранени деца и стотици хора, които посред нощ трябваше да напуснат домовете си.