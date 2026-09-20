Руски дронове взеха осем жертви в Украйна, сред тях три деца

Три деца и една жена загинаха при руски атаки с дронове в Киевска област, а още четирима цивилни бяха убити в Сумска област. Така само при тези два епизода жертвите достигат осем, докато руските въздушни удари срещу украински населени места продължават. Най-тежката трагедия е край Киев, където дрон порази частен дом и уби майка и двете й 3-годишни деца, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Майка и двете й деца загинаха в дома си

Първоначално украинските власти съобщиха за трима загинали в Киевска област, но по-късно броят на жертвите нарасна на четири. При един от ударите руски дрон е попаднал в частен дом, където са загинали жена и двете й 3-годишни деца.

При отделна атака в друг район момиче е било тежко ранено. То е откарано в болница, но лекарите не са успели да го спасят, съобщи ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко.

По думите му Киевска област е била под руски атаки повече от едно денонощие. Повредени са общо 31 обекта в пет района, като най-тежко е засегнат районът на Фастов. Там са регистрирани щети по 24 обекта - жилищни сгради, промишлена и комунална инфраструктура, земеделско предприятие и автомобили.

Дрон удари автомобил в Сумска област

Още четирима цивилни са загинали в Сумска област. Според областния управител Олег Григоров руски FPV дрон е поразил автомобил в Шосткинския район.

Жертвите са семейна двойка - 58-годишен мъж и 56-годишна жена, както и 45-годишен мъж и 76-годишна жена. Всички са загинали при удара, съобщава Укринформ, позовавайки се на местните власти.

Сумска област, която граничи с Русия, е сред районите, подложени на почти ежедневни атаки с артилерия, управляеми авиационни бомби и различни видове дронове. Само през предходното денонощие руските сили са извършили повече от 50 атаки срещу 21 населени места в областта, според данните на регионалната администрация.

Въздушните удари стават все по-интензивни

Новите жертви идват след поредица от тежки въздушни атаки срещу Украйна през последните дни. На 17 септември Русия нанесе удари с ракети и дронове по Киев и още няколко региона, като бяха ранени повече от 20 души и беше повредена енергийна и друга инфраструктура. Засегнати бяха общо осем украински области.

Ройтерс съобщи тази седмица и за промяна в руската въздушна тактика. Според украински данни Москва все по-често използва преоборудвани учебни ракети РМ48У, които са по-малко точни, но позволяват да се поддържа висока интензивност на ударите и да се пестят по-скъпите балистични ракети. През юли и началото на август тези ракети са представлявали повече от половината от 228-те балистични и хиперзвукови ракети, изстреляни срещу Украйна, сочат данни, прегледани от агенцията.

Украйна паралелно се опитва да разшири възможностите си за защита срещу масираните атаки с дронове. Президентът Володимир Зеленски съобщи през седмицата, че страната тества нова собствена система за прихващане на безпилотни апарати, след като украинските сили са отчели успешно унищожаване на дрон от типа „Шахед“. Киев продължава да настоява и пред западните си партньори за повече средства за противовъздушна отбрана.

Последните удари обаче отново показаха най-тежката страна на въздушната война - независимо от работата на противовъздушната отбрана, част от дроновете достигат населени места. Този път сред жертвите останаха майка с двете си малки деца, още едно дете и четирима души, пътували с автомобил в Сумска област.