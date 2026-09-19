Как се преви класическото мезе баба гануш

Баба гануш произхожда от кухнята на Ливан и Сирия и е широко разпространен в целия Близък изток. Днес тази разядка е популярна по целия свят и се сервира като част от традиционните близкоизточни мезета

Необходими Продукти

патладжани - 2 бр.

сусамов тахан - 3 с.л. пълни

чесън - 1 скилидка

лимонов сок - от 1/2 лимон

зехтин - 3 с.л.

магданоз - 1 връзка

расел ел ханут - 1/2 ч.л.

сол

Патладжаните се измиват добре и се подсушават. С помощта на нож се правят няколко малки прореза по кората, за да не се спукат по време на печене.

Патладжаните се поставят в предварително загрята фурна на около 200°C или директно върху скара. Пекат се около 30-40 минути, докато омекнат напълно и кората им стане леко набръчкана и запечена. По време на печенето могат да се обърнат веднъж, за да се изпекат равномерно.

След изпичането патладжаните се оставят да изстинат леко. Кората внимателно се обелва, а меката вътрешност се нарязва на по-малки парчета. Изпеченият патладжан се поставя в дълбок съд или купа, подходяща за пасиране. Към него се добавят сусамовият тахан, пресованият чесън, прясно изцеденият лимонов сок и зехтинът.

Магданозът се измива, подсушава се и се нарязва на ситно, след което се добавя към сместа. Овкусява се със сол и ароматната подправка расел ел ханут. Всички съставки се пасират до получаване на гладка и кремообразна консистенция. При желание може да се остави леко едрозърнеста текстура, която е характерна за някои традиционни варианти на ястието.

Готовият баба гануш се прехвърля в подходяща купа за сервиране и се полива с малко зехтин отгоре.