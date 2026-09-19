Хрупкави камби с мед за зимата: Рецепта, която си струва да запазите

Сладко-кисел вкус, наситен аромат и приятна хрупкавост – маринованите камби с мед са класика за зимната трапеза. Приготвят се лесно, а комбинацията от мед, чесън и ароматни подправки им придава характерен вкус, уверяват от Bulgaria ON AIR.
Необходими продукти:
2 кг червени камби
500 мл оцет 6%
250 мл вода
150 г мед
100 мл олио
2 с.л. сол
1 глава чесън
черен пипер на зърна
бахар
дафинов лист
целина или магданоз
Начин на приготвяне:
Почистете камбите от дръжките и семките и ги нарежете на едри парчета.
В тенджера смесете оцета, водата, меда, олиото и солта. Загрейте маринатата, като разбърквате, докато медът и солта се разтворят напълно.
Пускайте камбите на порции във врящата марината за около 2-3 минути. Целта е леко да омекнат, но да запазят приятната си хрупкавост.
На дъното на стерилизирани буркани сложете чесън, няколко зърна черен пипер и бахар, дафинов лист и целина или магданоз.
Подредете камбите плътно в бурканите и ги залейте с горещата марината.
Затворете добре и стерилизирайте бурканите за около 10 минути след завирането на водата. След това ги обърнете с капачките надолу и ги оставете да изстинат напълно.