ДА! На българската храна

Хрупкави камби с мед за зимата: Рецепта, която си струва да запазите

Класиката се приготвя лесно

Хрупкави камби с мед за зимата: Рецепта, която си струва да запазите
19 сеп 26 | 8:22
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Сладко-кисел вкус, наситен аромат и приятна хрупкавост – маринованите камби с мед са класика за зимната трапеза. Приготвят се лесно, а комбинацията от мед, чесън и ароматни подправки им придава характерен вкус, уверяват от Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти:

  • 2 кг червени камби

  • 500 мл оцет 6%

  • 250 мл вода

  • 150 г мед

  • 100 мл олио

  • 2 с.л. сол

  • 1 глава чесън

  • черен пипер на зърна

  • бахар

  • дафинов лист

  • целина или магданоз

Начин на приготвяне:

Почистете камбите от дръжките и семките и ги нарежете на едри парчета.

В тенджера смесете оцета, водата, меда, олиото и солта. Загрейте маринатата, като разбърквате, докато медът и солта се разтворят напълно.

Пускайте камбите на порции във врящата марината за около 2-3 минути. Целта е леко да омекнат, но да запазят приятната си хрупкавост.

На дъното на стерилизирани буркани сложете чесън, няколко зърна черен пипер и бахар, дафинов лист и целина или магданоз.

Подредете камбите плътно в бурканите и ги залейте с горещата марината.

Затворете добре и стерилизирайте бурканите за около 10 минути след завирането на водата. След това ги обърнете с капачките надолу и ги оставете да изстинат напълно.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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