Най-лесната, бърза и вкусна запеканка. Рецептата

Ако обичате апетитните картофени ястия, изпробвайте най-лесната, вкусна и бърза запеканка. Тя е чудесен избор за обяд или вечеря.

За ароматните запечени картофи ви трябва сирене, чери домати и босилек. Ето лесна идея за вкусната храна с разтопена златиста коричка.

Необходими Продукти

картофи - 800 г

чери домати - 250 г

краве сирене - 200 г

моцарела - 200 г

готварска сметана - 200 мл

чесън - 2 скилидки

зехтин - 2 с.л.

пресен босилек - 1 връзка

сол - 1 ч.л.

черен пипер - 1/2 ч.л.

* мерки и количества

Печени картофи

Начин на приготвяне

Картофите се измиват добре, обелват се и се нарязват на тънки шайби. Колкото по-равномерни са резените, толкова по-добре ще се изпекат в запеканката.

Чери доматите се разполовяват, а босилекът се измива и подсушава. Няколко листа се оставят цели за сервиране, а останалите се нарязват на ситно.

Фурната се загрява на 180 градуса. Подходяща керамична или стъклена форма за печене се намазва със зехтин. На дъното се подрежда слой картофи, поръсва се с малко сол, черен пипер, натрошено краве сирене и част от нарязания босилек. Реденето се повтаря, докато продуктите свършат, като най-отгоре трябва да остане равен слой картофи.

Сметаната се разбърква с пресования чесън и се излива равномерно върху картофите.

Формата се покрива с алуминиево фолио и ястието се пече 35 минути. Покриването помага на картофите да омекнат, без горната част да прегори.

След това фолиото се отстранява. Отгоре се разпределя настърганата или накъсана моцарела и се подреждат разполовените чери домати. Запеканката се връща във фурната за още 15 минути, докато сиренето се разтопи, добие златисти петна, а доматите леко се запекат.

Готовността се проверява с нож или вилица - картофите трябва да са напълно меки в центъра. Ако са по-дебело нарязани, печенето може да се удължи с още 5-10 минути.

Запечените картофи със сирене, чери домати и босилек се оставят да починат 5 минути преди сервиране, за да се стегнат пластовете и вкусът да стане по-балансиран.

Поднасят се топли, с пресни листа босилек отгоре. Остатъците могат да се съхраняват в кутия с капак в хладилник до 2 дни и да се затоплят във фурна на 160 градуса за около 10 минути.

