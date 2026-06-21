Според легендите "принцесите" идват от времето на Хан Крум

Ако има закуска, която да ухае на уют, съботни сутрини и детство за поколения българи, това безсъмнено е принцесата. Този топъл, запечен сандвич с кайма и кашкавал е истинска кулинарна класика, емблематична за нашата страна. Въпреки че днес бързата храна ни залива отвсякъде, нищо не може да замени вкуса на току-що извадената от фурната, хрупкава и сочна домашна принцеса.

Откъде идва наименованието?

Въпросът защо наричаме тези сандвичи именно „принцеси“ няма един-единствен официален отговор, а по-скоро е обвит в интересни градски легенди и исторически теории.

Най-популярната романтична версия ни връща назад във времето на Първото българско царство и управлението на хан Крум. Според преданията, след превземането на София през IX век, владетелят решил да вдигне пищно тържество за своите войници и народа. Тъй като храната трябвало да стигне за хиляди хора, той измислил умен начин да нахрани тълпата. Заповядал на готвачите да нарежат хляб, да го намажат с тънък слой кълцано месо и подправки, и да го запекат на огъня. Дъщерята на хана била толкова възхитена от вкуса на това просто ястие, че го провъзгласила за любимо. В нейна чест хората започнали да наричат запечените филии „принцеси“.

Друга, много по-прагматична и съвременна теория е свързана с епохата на социализма у нас и появата на заведенията за бързо хранене. През втората половина на двадесети век в държавните рецептурници на „Балкантурист“ се появява този специфичен сандвич. Според кулинарни историци, името е избрано чисто маркетингово за времето си. Понеже кашкавалът и месото са били по-луксозни стоки, комбинацията от тях върху филия хляб е изглеждала „кралска“ и богата на фона на обикновените филии с мас или лютеница. Така сандвичът е кръстен „принцеса“, за да звучи изискано и привлекателно за клиентите.

Любопитен факт е и регионалното разпределение на името в България. Докато в Западна и Южна България запечената филия с кайма е твърдо „принцеса“, в Североизточна България, и особено във Варна, този сандвич е известен като „странджанка“. Разликата често е и в дължината на хляба и подправките, но същността остава същата.

Тайната на най-вкусната домашна рецепта

За да станат принцесите ви изключително сочни, а не сухи и твърди, има няколко малки кулинарни хитрости. Най-важното е съотношението между каймата и кашкавала, както и добавянето на малко течност или мазнина в сместа, за да може месото да се разнесе лесно и да остане меко под златната коричка.

За четири големи филии хляб ще са ви необходими около двеста и петдесет грама кайма, като най-добре е тя да бъде смес от свинско и говеждо месо. Подгответе също около сто грама настърган кашкавал, едно сурово яйце, една супена лъжица кисело мляко или студена вода, тридесет грама меко масло и подправки на вкус – сол, черен пипер и задължително много ронена чубрица или кимион.

В дълбока купа сложете каймата и добавете към нея яйцето, киселото мляко или водата, подправките и по-голямата част от настъргания кашкавал, като отделите малко от него за поръсване накрая. Омесете сместа много добре с ръце, докато стане напълно еднородна и кремообразна. Водата или млякото ще помогнат на каймата да не се свие и да не се отлепи от хляба по време на печенето.

Намажете филиите хляб с много тънък слой меко масло. Това ще предпази средата на хляба от размокряне и ще даде невероятен аромат. Вземете от месната смес и я разпределете равномерно върху филиите чак до самите ръбове, като слоят не трябва да е прекалено дебел, за да се изпече месото добре.

Подредете сандвичите в тава и ги сложете да се пекат в предварително загрята фурна само на горен грил на около двеста градуса. Печенето отнема около десет минути, докато каймата промени цвета си и хване лек загар. Извадете тавата, поръсете принцесите с останалия кашкавал и ги върнете във фурната за още две минути, докато той се разтопи и стане златист. Сервирайте ги веднага, докато са горещи, в компанията на айрян или топъл чай.

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