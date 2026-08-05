Тя е кулинарната гордост на Северозапада. Заради експлозията на вкусовете й

Когато горещите августовски дни изпекат българската земя, тежката и мазна храна бързо отстъпва място на леките градински шедьоври. Има едно уникално и леко пикантно ястие обаче, което държи златната корона на лятната трапеза и е способно да събуди и най-заспалия апетит. Това е легендарната Лятна лютика! Родена в сърцето на Северозападна България, тази кулинарна магия отдавна е прехвърлила регионалните граници, за да се превърне в абсолютен хит за сезона.

Любопитната история: Защо ястието се казва така и кой е тайната му инструмент

Името на лютиката не идва задължително от това, че е люта на вкус, а от стария български глагол „лютя“, който в някои региони означава „стривам“, „счуквам“ или „наранявам“. В миналото това е било задължителното ястие за тежка полска работа по време на жътва, тъй като се приготвя бързо, засища отлично и носи невероятна свежест. Истинската тайна за автентичния вкус обаче не се крие в продуктите, а в инструмента за тяхното приготвяне. Истинска лютика не се прави с блендер, пасатор или ренде, а се чука на ръка в голямо дървено или каменно хаванче (наричано в Северозапада „кутел“) с тежко дървено чукало. Само по този начин зеленчуците не се превръщат в каша, а пускат своите естествени сокове и етерични масла, запазвайки уникалната си текстура.

Регионалните войни: С месо, сирене или напълно постна?

Както при всяко велико народно ястие, и тук съществуват ожесточени спорове как точно се яде лютиката. В Дунавския регион настояват, че класиката е напълно постна, обилно полята с олио и гарнирана с топъл селски хляб. На други места обаче домакините я надграждат, като добавят към счуканите зеленчуци едро натрошено домашно овче сирене, твърдо сварени яйца или дори накъсано печено пилешко месо, превръщайки я в богато основно ястие за вечеря.

Автентичната рецепта: Как да пренесете Северозапада у дома

За да направите перфектната лятна лютика, заложете на истински, слънчеви градински зеленчуци.

Необходими продукти:

10-12 едри червени и зелени чушки (капи)

4-5 големи, добре узрели домата

1 средна глава чесън

1 връзка пресен магданоз

2-3 супени лъжици олио или зехтин

Сол на вкус

По желание: 1-2 люти чушки за пикантен характер

Начин на приготвяне:

Първата и най-важна стъпка е да изпечете чушките и доматите. Най-добре е това да стане на чугунен сач или чушкарник, за да хванат лек мирис на пушек. След като ги изпечете, затворете чушките в тенджера с капак за петнадесет минути, за да се задушат и обелят лесно. Обелете доматите и ги почистете от твърдата сърцевина.

В голямо дървено хаванче сложете почистените скилидки чесън заедно с щипка сол и ги счукайте, докато станат на паста. Ако обичате пикантното, сега е моментът да добавите и изпечените люти чушки. След това добавете нарязаните на едри парчета печени чушки и започнете да ги чукате с умерени движения, докато се раздробят. Добавете печените домати и продължете да счуквате, докато всички съставки се смесят перфектно и пуснат сока си.

Накрая поръсете обилно със ситно нарязания пресен магданоз, полейте с олиото и разбъркайте добре с лъжица. Оставете лютиката да изстине напълно и я сервирайте със сочно сирене и дебели филии хляб.