Драма с пенсиите. Едно предложение удря над 800 000 българи

Над 800 хил. пенсии трябва да бъдат намалени, ако бъде премахнат минималния размер на пенсиите, показват данни на НОИ. Призиви размерът на пенсиите да бъде по-тясно обвързан с осигурителния принос на отделните хора често отправят някои политици. А от работодателска организация неотдавна поискаха минималната пенсия да бъде премахната и всеки да получава според внасяните от него осигуровки, предаде "Труд".

Действителният размер на 802 хил. пенсии, определен по действащата в момента формула, е под съответната минимална пенсия – за стаж и възраст или инвалидна, показват данни на НОИ към края на миналата година. За да получат хората минимална пенсия, от държавната хазна доплащат общо 73,7 млн. евро на месец (144,2 млн. лв.) над сумата, която щеше да бъде похарчена, ако нямаше определена минимална пенсия.

Действителните пенсии на 1882 човека са с до 1 лев (0,51 евро) под минималния размер, показват данните на НОИ. Сравнително малък е броят на пенсионерите, които трябва да взимат с 2-10 лв. (1-5,11 евро) по-малко, ако бъде премахната минималната пенсия. Най-много са хората чиито действителни пенсии, определени по действащата формула, са с над 30 лв. (15,34 евро) под минималния праг. Това са над 741 хил. пенсионери.

Оказва се, че стотици хиляди пенсионери, които са работили необходимия брой години, били са осигурявани през това време и са получили пенсия за стаж и възраст, би трябвало да взимат поне 15 евро под минималната пенсия, която се определя със закона за бюджета. Причината за това е самата формула за определяне на размера на пенсиите за стаж и възраст. В тази формула участват броят на годините трудов стаж, съотношението на дохода на конкретния човек към средния осигурителен доход, но има и коефициент за тежестта на всяка година осигурителен стаж, който в момента е 1,35%. Този коефициент е променян няколко пъти през годините с решение на парламента и размерът му се определя политически, тоест не зависи от приноса на всеки човек към осигурителната система на страната, пише още "Труд".

Прилагането на формулата за пенсиите води до това, хора с 40 години трудов стаж, които са плащали осигуровки през това време, да имат действителни пенсии под минималната, която от 1 юли беше увеличена на 347,51 евро. Всъщност формулата не отразява само действителния принос на хората към осигурителната система, а зависи и от политически определен коефициент, от който зависи размерът на пенсиите. Данните на НОИ показват, че 45,5% от пенсиите са в минималния размер за съответния вид пенсия – за стаж и възраст, инвалидна, социална и т.н.

Много хора с високи пенсии също не получават действителния размер на пенсиите си, определен по правилата на Кодекса за социално осигуряване. Действителните пенсии на 8875 човека са над максималната пенсия, която и за миналата и за настоящата година е 3400 лв. (1738,39 евро), показват данни на НОИ към края на миналата година. Последните данни за месец август 2026 г. показват, че пенсиите на 15 863 човека са ограничени от максималния размер. Причината за това е, че от 1 юли пенсиите бяха повишени със 7,8%, а максималната пенсия остана без промяна.

Съществуващият таван на пенсиите свива разходите за изплащането им с 5,1 млн. лв., показват данните на НОИ за декември. 909 пенсии би трябвало да са само с до 50 лв. по-високи, ако нямаше максимален размер. 823 пенсии щяха да бъдат с между 50 лв. и 100 лв. по-високи. Заради съществуващия таван, 1674 пенсионери взимат с над 850 лв. по-малко от полагащата им се пенсия.

Източник: Стефан Кючюков, "Труд"