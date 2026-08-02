Голяма реформа с пенсиите в Европа. Как ще се отрази на България

Европа прави голяма реформа с пенсиите, като повишава възрастта за приключване на работната кариера. Застаряването, ниската раждаемост и недостатъчната заетост оказват все по-голям натиск върху пенсионните системи на континента, а повишаването на пенсионната възраст е избрано като главното решение на проблема.

Според доклада „Пенсиите с един поглед 2025“ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) увеличението в ЕС ще е с около 2,1 години за мъжете (които ще работят до 66,9 години) и 2,6 години за жените (до 66,6 години).

Очаква се около две трети от европейските страни да направят корекции по отношение на възрастта за мъжете, а три четвърти - и при тази за жените.

Според данни на ОИСР, цитирани от Euronews, към 2024 г. най-високата възраст за пенсионирането за мъжете е 67 години, регистрирана в Дания, Норвегия, Исландия и Нидерландия. Те водят и при тази за жените - 67 години, предаде money.bg.

След промените Дания ще има най-високата възраст за пенсионирането и за мъжете, и за жените - 74 години. До края на 60-те години на 21-ви век тя ще достигне 71 години в Естония и 70 години в Италия, Нидерландия, Швеция и Кипър. Най-ниската при мъжете ще бъде 62 години в Словения и Люксембург, а при жените - 60 години в Полша.

Данните от доклада показват, че Турция има най-ниската пенсионна възраст и при двата пола спрямо останалите страни на континента - 49 години за жените и 52 години за мъжете. Целта на управляващите обаче е тези стойности да достигнат съответно 63 и 65 години в рамките на няколко десетилетия, което ще бъде най-голямото увеличение в Европа.

Според турската институция за социално осигуряване стандартната пенсионна възраст е 58 години за жените и 60 години за мъжете, но системата е усложнена от различни преходни режими. През 2023 г. реформа премахна възрастовото изискване за част от хората, започнали да се осигуряват преди 8 септември 1999 г., което позволи на някои граждани да се пенсионират значително по-рано.

Според ОИСР Турция има една от най-ниските „нормални пенсионни възрасти“ сред развитите икономики именно заради тези възможности за ранно пенсионирането. За новите осигурени лица обаче възрастта постепенно ще се повишава.

От ОИСР подчертават, че целевите стойности могат да се коригират спрямо продължителността на живота. Увеличаването на пенсионната възраст, разбира се, не е единственото решение на проблема. „Като алтернатива, финансовата устойчивост може да се постигне чрез увеличаване на плащаните вноски или намаляване на нивата на обезщетенията“, коментират анализаторите.