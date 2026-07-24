НОИ с ключова информация за пенсионирането на милиони българи

Постепенното повишаване на възрастта и необходимия осигурителен стаж превръща всяка липсваща година в решаваща за бъдещата пенсия на милиони българи. За хората, които са достигнали възрастта, но не събират нужните години труд, законът позволява недостигащият стаж да бъде закупен. Най-често се плащат между 22 и 23 месеца. В определени случаи обаче могат да бъдат купени до пет години.

Какво всъщност означава купуване на стаж

Закупуването на осигурителен стаж представлява плащане на осигурителни вноски за период, през който човек не е бил осигуряван. След внасянето на сумата това време се признава при отпускането на пенсия.

„Закупуването на осигурителен стаж представлява внасяне на сума за осигурителни вноски за определени периоди от време. Това време се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране“, обясни пред БНР Лили Самоковска, държавен експерт в дирекция „Пенсии“ на Националния осигурителен институт.

Тази възможност е особено важна за хората, които са навършили необходимата възраст, но заради прекъсвания в трудовия си път не могат да изпълнят изискванията за пенсиониране.

Стаж може да се купи за годините на обучение

Първата възможност обхваща времето, прекарано във висше или полувисше учебно заведение. От нея могат да се възползват завършилите различни форми на обучение, включително хората, получили образованието си в чужбина.

Основното условие е през периода на обучението да не е натрупван друг осигурителен стаж. Сходно изискване се прилага и в предвидените от закона случаи за майките.

Човек не е длъжен непременно да купи целия период на обучението си. Може да заплати само толкова месеци, колкото са му необходими, за да изпълни условията за пенсия.

До пет години за хората, достигнали пенсионна възраст

Втората възможност е най-важна за хората, които вече са навършили възрастта за пенсиониране, но не им достига осигурителен стаж.

За да се възползва от нея, човек първо трябва да подаде заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст. След проверката се установява точно колко време не му достига.

Законът позволява да бъдат закупени най-много пет години. Така човек, на когото не достигат няколко месеца или години, може да покрие разликата и да получи право на пенсия, вместо да продължи да чака или да работи още дълго време.

По данни на експерта хората обичайно купуват между 22 и 23 месеца, или малко под две години осигурителен стаж.

Отделна възможност за репресираните

Третият случай се отнася до хората, признати за репресирани по Закона за политическа и гражданска реабилитация.

За тях може да бъде зачетено времето, което не достига за придобиване на пенсия, след като бъдат внесени необходимите осигурителни вноски. Максималният период в този случай е три години.

Парите се превеждат по сметка на НАП

Осигурителните вноски за закупуване на стаж не се плащат в Националния осигурителен институт. Сумата се превежда по банков път по сметка на Националната агенция за приходите.

Преди плащането трябва да бъде подадена Декларация образец №8. Едва след това внесените средства могат да бъдат свързани със съответния човек и период.

Размерът на сумата зависи от броя на недостигащите месеци и от осигурителния доход, върху който по закон се изчисляват вноските. Затова преди плащане е важно човек да поиска точна справка, за да не внесе неправилна сума или да плати за повече стаж, отколкото действително му е необходим.

За много българи тази процедура може да се окаже разликата между незабавно отпускане на пенсия и още години чакане. Затова проверката на натрупания стаж не бива да се оставя за последния момент преди пенсионирането.