Обявиха чаканата новина за увеличените пенсии

Осъвременените пенсии за текущия месец ще бъдат изплатени във вторник, 7 юли.

Хората, които получават средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги вземат по утвърдения график до 20 юли включително, а при получаване по банков път сумите ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането.

От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., се увеличават със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица.

Повишение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, а това води до по-високи размери на редица други плащания – сред тях инвалидни, наследствени пенсии и пенсии при непълен осигурителен стаж.

От началото на месеца е увеличена и социалната пенсия за старост. Промяната ще се отрази и на редица социални плащания и добавки, чийто размер е обвързан с нея.

Промени засягат и новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като „ковид добавка“.

На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com