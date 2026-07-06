Подробности за тежката катастрофа край Добрич. Имало е и деца

Седем души, сред които деца, са пострадали в катастрофата на пътя Добрич – Варна, станала в неделния следобед, предава NOVA, цитирайки Областната дирекция на МВР.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие по главния път Добрич – Варна е получен около 16:40 ч. вчера. Катастрофата е станала на около три километра от разклона за село Стефаново.

При извършените първоначални действия на място полицаите са установили, че лек автомобил БМВ, управляван от 48-годишен мъж, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в друга кола, управляван от 36-годишна жена.

Всички участници в катастрофата са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Добрич. Общо седем души, сред които и деца, са пострадали с различни травми и фрактури. Жена на 45 години, пътувала в единия автомобил, е настанена в реанимация, като за живота ѝ има опасност.

Жена на 61 г., която е пътувала във втория автомобил, е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна“ във Варна, където също е настанена в реанимация и има опасност за живота ѝ.

На двамата водачи са взети кръвни проби за алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

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