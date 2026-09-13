Подробности за тежката катастрофа край Добрич. Имало е и деца
Две жени са с опасност за живота
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Две жени са с опасност за живота
Пътен инцидент в края на миналата седмица
Колеги на Севда Шишманова се молят тя да се възстанови бързо
Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на непълнолетния ученик
Не се посочват точните причини за приемането му в болницата
Той продължава да е в реанимацията
Според проф. Радка Аргирова болните търсят лекарска помощ много късно
Министърът посети майката и сина на починал от К-19 лекар. Двамата също са болни и са в Пирогов
Васил Тинчев е зеразен с коронавирус
Предстои дезинфекция на цялата болница
Има страх в лекарите, но това е съвсем нормално. И мен ме е страх, сподели Диян Енчев
Масивен инсулт повали топжурналиста от БНТ, във Военна болница дават шанс Известният телевизионен водещ Димитър Цонев е в реанимацията на Военна болн...
Гимнастичката Цветелина Стоянова, която на 14 юни падна от шестия етаж на жилищен блок, ще излезе от реанимация днес, съобщиха от пресцентъра на "Пиро...
28-годишен мъж от Сливен е настанен в реанимацията на местната болница след като е бил ухапан от пчела. Ухапването е станало на 24 май. Мъжът е приет...
25-годишният младеж, който беше намушкан от таксиметров шофор в София, остава в реанимацията. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжна болница за БНТ....
71-годишна жена е в реанимация след атентат срещу нейния съпруг, който е кандидат за кмет на местното село Камен. Инцидентът стана 7 минути след полун...
71-годишна жена е в реанимация след атентат срещу нейния съпруг, който е кандидат за кмет на местното село Камен. Инцидентът стана 7 минути след полун...
Патрик Първеев и Александър Донов пратиха малкия Христо в болница след жесток побой
4-годишно момченце е прието в реанимацията на Благоевградската болница след като приело свръхдоза сироп. Инцидентът станал вечерта на Гергьовден в дом...
Добрич. 74-годишен мъж е настанен в реанимацията на добричката болница, след като е скочил от жилището си, научи "Стандарт". Лекари заявиха, че мъжът...