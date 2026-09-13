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Цвети излиза от реанимация

Цвети излиза от реанимация

Гимнастичката Цветелина Стоянова, която на 14 юни падна от шестия етаж на жилищен блок, ще излезе от реанимация днес, съобщиха от пресцентъра на "Пиро...

02 август | 10:05
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