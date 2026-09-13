Вежди Рашидов каза защо подкрепи Йотова. Посочи голямата грешка на Борисов

Вежди Рашидов даде интересно интервю по БТВ, в което заяви, че ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щял да го подкрепи. Каза, че лидерът на ГЕРБ е умен и затова не е скочил на вота, но припомни, че голямата му грешка е, че е пуснал Цецка Цачева срещу Радев преди 10 години.

Той не скри огорчението си, като каза, че винаги, когато Борисов е имал нужда от него е подкрепял ГЕРБ, но сега, „когато тази нужда отпадна“, вече е свободен човек да избира кого да подкрепи.

Затова и след 18 години, свързан с ГЕРБ, сега прави своя нов мажоритарен избор.

Рашидов разказа, че познава Йотова от години и двамата със семействата им са били близки.

„Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели“, каза той.

„Тя изкачи тази стълба – политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник“, коментира още Рашидов.

Той заяви още, че е уморен в България да гледа как непрекъснато се създават политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика“, каза той.

Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин.

„Демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова има министерства, където са експерти. Те са държавни експерти“, каза той. Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.