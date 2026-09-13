Политика

Вежди Рашидов каза защо подкрепи Йотова. Посочи голямата грешка на Борисов

Тя изкачи политическата стълба стъпало по стъпало, много израсна, заяви Рашидов

Вежди Рашидов каза защо подкрепи Йотова. Посочи голямата грешка на Борисов
13 сеп 26 | 19:18
3027
Александра Василева

Вежди Рашидов даде интересно интервю по БТВ, в което заяви, че ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щял да го подкрепи. Каза, че лидерът на ГЕРБ е умен и затова не е скочил на вота, но припомни, че голямата му грешка е, че е пуснал Цецка Цачева срещу Радев преди 10 години.

Той не скри огорчението си, като каза, че винаги, когато Борисов е имал нужда от него е подкрепял ГЕРБ, но сега, „когато тази нужда отпадна“, вече е свободен човек да избира кого да подкрепи.

Затова и след 18 години, свързан с ГЕРБ, сега прави своя нов мажоритарен избор.

Рашидов разказа, че познава Йотова от години и двамата със семействата им са били близки.

„Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели“, каза той.

„Тя изкачи тази стълба – политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник“, коментира още Рашидов.

Той заяви още, че е уморен в България да гледа как непрекъснато се създават политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика“, каза той.

Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин.

„Демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова има министерства, където са експерти. Те са държавни експерти“, каза той. Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.

Тагове:
Автор Александра Василева

Още по тема Външна политика
Още от Политика
Коментирай
3 Коментара
Николина Тодорова
преди 4 часа

Не ме интересува тоя кого подкрепя,няма да гласувам за Мафийотова

Откажи
Трайчо Тодоров
преди 3 часа

А мен не ме интересуваш дали или може би и надали утре пак ще завали

Откажи
Ердухан
преди 3 часа

Турската утрепка е част от 40 годишното ДПС -→Дерибеи Свободния и Простащина.

Откажи