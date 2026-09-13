Борисов каза за кого ще гласува, но разочарова Гюров

„Ще гласувам за Гюров, но няма да спечелите.“ С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи най-категоричното си досега лично изявление за президентския вот на 25 октомври. Репликата му дойде часове след като председателят на ДСБ Радан Кънев от ефира на БНТ призова за подкрепа за двойката Андрей Гюров-Георги Кандев и насочи послание и към избирателите на ГЕРБ. Борисов отговори от Пазарджик, че лично би дал гласа си за Гюров, но категорично отказа това автоматично да означава партийна команда към стотиците хиляди симпатизанти на ГЕРБ.

Ще гласувам за Гюров, но няма да спечелите

Борисов обърна директно разговора към кандидатите и хората, които стоят зад тях. Според него личният му вот не решава изборите и основната задача е Гюров и Кандев да убедят десните избиратели, че действително са най-добрата възможна президентска двойка.

„Трябва да убедите хората, че те са най-добрата двойка“, заяви лидерът на ГЕРБ. Той постави и неудобни политически въпроси към Гюров, включително за хората, участвали в служебния му кабинет, и попита защо част от тях днес се появяват в различни политически роли.

Непоискана подкрепа не се дава

„Когато искаш стотиците хиляди от ГЕРБ да гласуват за теб, трябва да ги убедиш“, каза Борисов. Той отново повтори позицията си от последните дни, че ГЕРБ няма да се самопокани в чужда президентска кампания.

„На тях им казвам: непоискана подкрепа не се дава. Не че се инатим“, заяви лидерът на партията. Същата линия той защити и по-рано през седмицата, когато обяви, че ГЕРБ няма да дава „непоискана подкрепа“ на нито един кандидат. Тогава Борисов постави въпроса как стотици хиляди избиратели на ГЕРБ могат да бъдат убедени да подкрепят дадена двойка, ако не виждат в кампанията хора и послания, които разпознават като свои.

Според Борисов автоматична партийна подкрепа би могла дори да бъде използвана след изборите срещу ГЕРБ. „След това ще излязат и ще кажат: ако ГЕРБ не ни бяха подпрели, щяхме да спечелим. Истината е, че ние не искаме да им навредим“, заяви той.

Един глас не решава изборите

Борисов омаловажи значението на собственото си лично решение в сравнение с по-голямата политическа задача. „Ако им трябва един глас, какво аз ще направя, в случая изобщо не е важно“, каза той.

Според него важният въпрос е дали Гюров и Кандев могат да стигнат до балотаж и след това да съберат достатъчно широка подкрепа, за да спечелят. Именно затова Борисов отказва да представи личния си вот като сделка между партийни централи.

Борисов към Кънев: Защо си говорим през медиите?

Лидерът на ГЕРБ отправи и директен упрек към Радан Кънев за начина, по който се води разговорът. Той припомни, че и ГЕРБ, и ДСБ са част от едно и също европейско политическо семейство - Европейската народна партия.

„Кънев е част от тази партия. Защо трябва да си говорим през медиите? Това правилно ли е? Не е. Помага ли на Гюров и Кандев - вреди им. Тяхна работа“, заяви Борисов.

Така зад привидно простия отговор „ще гласувам за Гюров“ всъщност остана много по-сложно политическо послание. Борисов даде личния си избор, но отказа да превърне ГЕРБ в безусловен придатък към кандидатура, за която партията не е била потърсена официално.