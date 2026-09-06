ГЕРБ иска свой кандидат, Борисов дърпа спирачката

В ГЕРБ се води сериозен вътрешнопартиен спор дали формацията да издигне собствен кандидат за президент, а Бойко Борисов открито заема противоположната позиция. Лидерът на партията обяви във Велико Търново, че е против самостоятелна кандидатура и е дал срок до 8 септември членовете да вземат окончателно решение. По думите му вече се обсъждат и конкретни имена. „Ще видим кой ще надделее“, каза Борисов.

Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат

Борисов заяви директно, че не вижда полза ГЕРБ да влиза в президентската надпревара със своя партийна фигура. „Аз съм против ГЕРБ да има собствен кандидат за президент. Дал съм срок до 8 септември на партията да вземе решение - дали ще издига някого или не“, каза той.

Според него спорът вече тече сред членовете и трябва да бъде оставено време партията сама да реши кое е правилното поведение. Борисов посочи, че понася критики, защото ГЕРБ все още няма кандидат, докато други политически сили са предпочели инициативни комитети.

Партията обсъжда имена, но има риск

Лидерът на ГЕРБ призна, че конкретни кандидатури вече се обсъждат. В същото време той предупреди, че издигането на собствен кандидат може да има обратен ефект.

„Ако издигнем кандидат, това ще е най-голямата услуга, която ще направим на г-жа Йотова“, заяви Борисов. Той добави, че не обвинява членове на ГЕРБ, които са се включили в инициативния комитет на Илияна Йотова.

Борисов посочи още, че основни парламентарни сили не са издигнали партийни кандидати. „Партията, спечелила изборите - Прогресивна България - няма кандидат. Госпожа Йотова издигна своята кандидатура чрез инициативен комитет“, каза той.

Непоискана подкрепа няма да дадем!

Борисов беше категоричен и по друг въпрос - ГЕРБ няма автоматично да застане зад чужда кандидатура. „Непоискана подкрепа на никого няма да дадем“, заяви той.

По думите му към момента не се водят разговори с други партии или политически лидери за евентуална подкрепа на президентски кандидат.

„В последните няколко дни на всички прави впечатление как започнаха да говорят много обрано. Сега вече им трябвали избирателите на ГЕРБ. Ама като искате избирателите на ГЕРБ, те си имат партия, те са бойковисти“, заяви Борисов.

ГЕРБ гледа и към местните избори

Лидерът на партията смята, че на ГЕРБ е необходимо време до местните избори, за да се обнови и мобилизира. Именно това е един от аргументите му срещу хвърлянето на партията в собствена президентска кампания.

Борисов коментира и евентуалното поведение на симпатизантите на формацията, като заяви, че според него те биха се съобразили с позицията му в огромното си мнозинство. По думите му те няма да подкрепят двойката Гюров-Кандев.