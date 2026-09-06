Румен Радев: България помете границите, които разделяха народа

Премиерът Румен Радев поздрави българите по повод Деня на Съединението с послание във Фейсбук. Той подчерта, че когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си. В публикацията си Радев припомни събитията от 1885 г. и примера на държавниците, поставили националната кауза над политическите различия.

„На 6 септември България чества своето Съединение и примера на поколение държавници, загърбили политическите си различия в името на свободата и независимостта на Отечеството“, написа Радев.

Той припомни и историческия пробив от 1885 г. „През историческата 1885 г. България непоколебимо отхвърли Берлинския диктат и помете границите, разделили народа ни“, посочи министър-председателят.

Радев акцентира върху силата на единството с думите: „Когато са единни, българите могат да променят историята и сами да коват съдбата си.“