Скандалът около Демерджиев расте! Задържаната Гергана го дава на съд

Скандалът около задържането на Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни получи ново развитие. Петрова обяви във Фейсбук, че възнамерява да потърси съдебна отговорност от настоящия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Причината са негови публични изявления, че в миналото тя е била разследвана като предполагаем поръчител на убийството на мъж, с когото е живяла на семейни начала. Петрова твърди, че с разгласяването на тази информация министърът е нарушил закона.

Четири тежки обвинения

В своята публикация Петрова излага правна теза, според която действията на Демерджиев могат да попаднат под четири различни текста от Наказателния кодекс. Тя посочва разгласяване на служебна тайна, разгласяване на следствена тайна, длъжностно престъпление или злоупотреба с власт, както и клевета от длъжностно лице.

Това са твърдения на самата Петрова и към момента няма съдебно произнасяне, че министърът е извършил някое от тези престъпления. Според изложената от нея правна аргументация обаче въпросът е дали Демерджиев е имал право публично да оповестява подобна информация и дали тя е представлявала данни, станали му известни по служба.

Петрова посочва и възможни наказания по цитираните от нея текстове - от глоба и обществено порицание до лишаване от свобода и забрана за заемане на определена длъжност. Дали посочените състави изобщо са приложими към конкретния случай, би могло да бъде установено единствено от компетентните органи.

Иск и срещу МВР

Атаката й не се ограничава само до Демерджиев. От публикацията става ясно, че Петрова възнамерява да заведе иск и срещу Министерството на вътрешните работи по Закона за отговорността на държавата.

Тя твърди, че е претърпяла неимуществени вреди, включително стрес и уронване на честта й. Петрова заявява още, че подготвя жалба до Европейския съд по правата на човека в Страсбург за предполагаемо нарушение на презумпцията за невиновност.

Демерджиев вече призна: Задържането беше грешка

Случаят започна на 26 август, когато Петрова беше задържана от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Последвалият скандал доведе до кадрови последствия в МВР.

Иван Демерджиев освободи директора на Областната дирекция на МВР в Благоевград, като посочи пропуски в организацията на полицейските действия и липсата на бодикамери у служителите.

Самият министър призна публично, че задържането на Петрова е било „грешно решение“. Той обаче посочи, че жената не е носела документи и е имала предишни прояви, като именно в този контекст направи и изявленията за старото разследване срещу нея.

Точно тези думи запалиха новия скандал

Именно публичното споменаване на предполагаемото й минало като обект на разследване предизвика сегашната реакция на Петрова. Тя оспорва начина, по който информацията е била изнесена, и смята, че с нея е направено внушение за съпричастността й към тежко престъпление.

Предстои да стане ясно дали заявените от Гергана Петрова действия ще бъдат формализирани с конкретни жалби, сигнали и съдебни искове и как ще отговорят Иван Демерджиев и МВР.