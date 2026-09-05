България отваря икономически фронт в Китай. Пулев търси нови инвестиции

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев ще ръководи българската делегация за Деветнадесетата сесия на Българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество в Пекин. Основният акцент на българската страна ще бъде върху индустриалното сътрудничество и автомобилната индустрия.

На срещата ще бъдат обсъдени още инвестициите, търговията, иновациите, дигиталната трансформация, енергетиката, транспорта, земеделието и туризмът. Пулев ще участва и в Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън.

Автомобилната индустрия влиза в центъра на разговорите

„След като миналата година Осемнадесетата сесия се проведе в София, сега продължаваме разговора в Пекин с конкретен фокус върху индустриалното сътрудничество, автомобилната индустрия, декарбонизация и зелени технологии“, заяви Пулев.

По думите му автомобилният сектор е един от структуроопределящите отрасли на българската икономика. Той има принос от над 10% към БВП, включва повече от 380 компании и 38 центъра за научноизследователска и развойна дейност и осигурява работа на близо 85 000 души.

„Това е сектор, който постигна огромни успехи у нас, но днес е изправен пред сериозни предизвикателства в световен мащаб“, посочи икономическият министър.

Можем да привлечем производство и технологии

Сред задачите на българската делегация ще бъде търсенето на нови инвестиции и производствени проекти. „Можем да привлечем инвестиции, технологии, производство, както и да създадем нови възможности за българските компании в автомобилната екосистема“, заяви Пулев.

Той предупреди, че секторът трябва да се приспособи към промените в световната индустрия. „Ако секторът не се адаптира към променящата се глобална среда, той рискува да се превърне в следващата проблемна зона за българската икономика. Няма да допуснем това“, категоричен бе вицепремиерът.

България търси повече партньори в Азия

Пулев подчерта, че правителството продължава приоритетната работа с евроатлантическите партньори, но паралелно с това ще разширява икономическите контакти с държави от Близкия и Далечния изток, когато това е в интерес на българската икономика.

„Активираме смесените комисии и икономическия диалог с редица партньори в Азия като реален инструмент за диверсификация на партньорствата и за привличане на нови инвестиции“, заяви министърът.

На заседанието в Пекин ще бъде направен преглед на икономическите отношения между България и Китай и ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество в търговията, транспорта, енергетиката, социалната политика, земеделието и храните, околната среда, туризма и културата.

Български бизнес отива и на панаира в Сямън

След Пекин Пулев ще участва в откриването на Китайския международен панаир за инвестиции и търговия в Сямън. На форума ще присъства и българска бизнес делегация.

Участието е част от програмата на визитата и ще даде възможност за преки контакти между български компании и потенциални партньори от Китай и други пазари, представени на международния панаир.