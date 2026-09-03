България търси още австрийски капитал. Пулев посочи ключовите сектори

Австрия остава сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България, а правителството иска да привлече още австрийски капитали в производства с висока добавена стойност. Натрупаният обем на преките инвестиции от Австрия у нас е близо 6 млрд. евро, а двустранният търговски оборот достига около 2 млрд. евро годишно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на среща с посланика на Австрия в България Андреа Икич-Бьом. Двамата обсъдиха нови инвестиции, технологично сътрудничество, намаляване на административната тежест и участието на австрийски компании в модернизацията на българската инфраструктура.

Искаме да надградим резултатите

„Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство, заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия“, заяви Пулев.

Той подчерта, че България провежда политика на отворени врати към австрийския бизнес и иска да разшири икономическите отношения чрез нови инвестиции, технологично сътрудничество и участие на компании от Австрия в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

Един център за стратегическите инвеститори

Пулев представи и промените в инвестиционната политика, след като инвестиционната дейност беше концентрирана в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Създаден е централен координационен механизъм с участието на ключовите министерства и агенции, който трябва да ускори реализацията на стратегически проекти.

„Когато разглеждаме стратегическа инвестиция, можем да концентрираме всички необходими институции в един механизъм и да ускорим целия процес. Това е нашият модел за обслужване на стратегическите инвеститори“, посочи вицепремиерът.

Бизнесът ще посочва бюрократичните пречки

Сред приоритетите е и намаляването на административната тежест. Реформата се подготвя в диалог с бизнеса и браншовите организации, като австрийските компании у нас също са поканени да дадат конкретни предложения.

„Искаме да чуем директно от бизнеса какви са реалните административни пречки пред неговото развитие“, каза Пулев.

Андреа Икич-Бьом подчерта, че България и Австрия имат добро и интензивно икономическо сътрудничество. По думите й за австрийските компании, които работят у нас, са особено важни стабилността, предвидимостта и ограничаването на излишната бюрокрация.

Нов модел за публично-частните партньорства

Сред основните теми на срещата беше и подготвяното ново законодателство за публично-частните партньорства. Правителството предвижда чрез него да бъдат привлечени частни капитали за стратегически проекти, включително в инфраструктурата и индустриалните зони.

„Искаме да създадем стабилна и балансирана рамка, която да защитава интереса на държавата, но същевременно да дава възможност за мобилизиране на частен капитал и ускоряване на модернизацията на инфраструктурата“, заяви Пулев.

Той отправи директна покана към австрийските компании да участват в подобни проекти. „Австрийският бизнес има сериозен опит, експертиза и технологии, които могат да бъдат изключително ценни за реализацията на тези проекти“, посочи вицепремиерът.

Дигитализацията влиза сред големите приоритети

Дигитализацията също беше сред централните теми на разговора. Пулев я определи като един от основните стълбове в програмата за модернизация на държавата и икономиката.

„Целта ни е да провеждаме политика на отворени врати - заедно с бизнеса и с най-добрите европейски примери и практики“, заяви Александър Пулев.