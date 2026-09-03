Делян Добрев гневен! Размаха пръст на своите

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност. Така Делян Добрев от ГЕРБ коментира липсата на издигането на кандидат за президент от страна на партията. По думите му ГЕРБ е длъжен да има свой кандидат, а не да дава подкрепата си на други.

"В края на четвъртия ден след конференцията в неделя продължавам да настоявам ГЕРБ да издигне тяснопартиен кандидат.

Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!", написа Добрев във фейсбук.

Той коментира и думите си на своя колега Владислав Горанов, който в интервю наскоро обяви, че издигането на още един десен кандидат би довело до братоубийствена война, от която ГЕРБ не може да извлече дивиденти.

"Ако и ние се включим с тяснопартиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война в дясно между нас и кандидата на т.нар. „десница“, от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент.

Месеци влагахме усилия да влезем в разговор за кандидатура, която да не е изразено тясно партийна, за да не се ревнува на коя партия е кандидатурата, а да отговаря на модерен президент на европейска държава. Вместо това се получи боричкане без аргументи", заяви Горанов преди дни.

"Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова", посочи още Добрев.