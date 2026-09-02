Умните издъниха красивите! Скъсаха от майтап Гюров и Кандев за мистериозния "Аз" (УНИКАЛНИ СНИМКИ)

Мрежата ври и кипи от вицове и мемета за кандидат-президентската двойка на десните Андрей Гюров и Георги Кандев. Този път умните издъниха красивите и родиха предизборен лозунг за двойката, който вместо овации събира само подигравки и майтапи. И то - като лавина.

Предизборният слоган е "Гюров, Кандев и аз". Особено деен в иронизиращите колажи е Светослав Трайков, който изгря на протестите от лятото на 2020 година. Нашумя и с акцията в метрото, когато заедно с Еленко Божков и Минчо Спасов спряха влака на станцията на СУ "Климент Охридски".

В понеделник, след като официално бе разпространено съобщение, че Гюров и Кандев ще се самопрезентират в родния и на двамата Гоце Делчев, Фейсбук се наводни от мемета "Гюров, Кандев и Азис".

Народното творчество обаче се разрасна и забърка в саркастичните публикации и други бивши и настоящи герои на партията на "Промяната".

От колажите, които Трайков качи, стана ясно и кой най-вероятно стои зад създаването на подигравания слоган - пиара на ПП Найо Тицин.

Но така е, Гюров и Кандев останаха пиар сирачета, след като комуникационният екип Надежда Узунова и Тони Господинов, ги тандема. По време на служебния кабинет на Гюров Узунова и Господинов превърнаха временния премиер в ТикТок звезда. Сега Гюров е принуден да се остави в ръцете на партийните пиари на "Промяната", а както се вижда, те имат скромни възможности.