Голямо събитие за наша звезда на Евровизия

Елица Тодорова днес навършва 49 години

Родена е във Варна. Завършва музикалното училище „Добри Христов" във Варна със специалност ударни инструменти, музикалното училище „Филип Кутев" в Котел с народно пеене и Националната музикална академия „Панчо Владигеров" в София.

Широка популярност получава заедно с перкусиониста Стоян Янкулов – Стунджи. През 2007 г. двамата представят България на „Евровизия" в Хелзинки с песента „Вода" и завършват на пето място. През 2013 г. отново участват в конкурса, този път с песента „Само шампиони".

Тодорова съчетава българския фолклор с модерни музикални стилове и използва множество ударни инструменти. Сред нейните разработки са барабаните „Космическо дърво" и „Олимпийският барабан на България", с които представя българската музикална традиция по света.