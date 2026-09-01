Скот Бесент с неочаквана прогноза за Ормуз

Американската администрация е уверена, че след две години няма да има нужда от транспортиране на петрол през Ормузкия проток, а страните ще използват само тръбопроводи.

Това изненадващо обяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесен, отговаряйки на въпроси от журналисти по време на срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от G20 в Ашвил.

След две години протокът Ормуз ще се превърне в безполезно водно тяло. Петрол ще се доставя чрез тръбопроводи, положени на сушата", подчерта той.

Вероятно още тази седмица ще бъдат обявени санкциите срещу банка като част от икономическата кампания срещу Иран, заяви още Бесент, цитиран от Нюзмакс.

Той добави, че САЩ също разглеждат възможността да насочат вниманието си към компании за лизинг на авиокомпании и други организации, които оперират с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

Нямаме никаква толерантност. Ще задушим този режим икономически, категоричен е Бесент.

Той каза, че следващата стъпка може да бъде напълно изолиране на институция от финансовата система, базирана на долар.