Всичко по темата САЩ - Иран

Скот Бесент с неочаквана прогноза за Ормуз
САЩ санкционира първа банка, работеща с Иран, до седмица
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САЩ санкционира първа банка, работеща с Иран, до седмица
Гневът на американския президент е заради атаките по американските бази
Информацията е от Сухопътните сили на щатите
100 американски изтребителя се пренасочват към Израел, докато посредници се борят за временно примир...