Шкварек помете жълтопаветната секта и пагубното влияние на либералите

С остър пост срещу жълтопаветната секта излезе във Фейсбук консервативният политически анализатор Кристиян Шкварек.

Откакто Иван Христанов се кандидатира за президент ми е забавно какъв вой надава жълтопаветната секта, заяви Шкварек и обясни, че не подкрепя Христанов, още повече, че е бил директно наклеветен от него.

До вчера техен герой и знаме, днес сипят жлъч и омраза по същия просто, защото е нарушил партийната дисциплина. (нищо, че не е член на техните партийки) Ма как така ще се кандидатира, питал ли е първо върховните жреци на умнокрасивитета?! Всеки ден помия по "ренегата" от собствените му довчерашни хора, заяви Шкварек.

Ето какво още написа Кристиян Шкварек:

Общност, която нарича себе си "демократична" и развява това като значка намира за истинско престъпление това, че някой използва своите демократични, граждански права да участва в политическия процес. Какво си въобразява този, че живее в демокрация ли? Тука Мирчев и Асен решават, а останалите трябва да изпълняват!

Хората, които създадоха "Форум за Демократично Действие" с цел уж всеки праведен демократ да може да участва в надпреварата за кандидат-президент, първо хвърлиха в кошчето цялата идея за такъв предварителен избор, а после и извадиха вилите и факлите срещу всяка собствена фигура, дръзнала все пак да участва.

По същото време журналистката Кристияна Стефанова, която миналата година също беше за кратко превърната в знаме на общността, усети как за 1 секунда сектата ти се нахвърля, ако си задала неудобен въпрос в интервю.

Може би в един момент хора като Кристияна, Христанов и много други най-после ще разберат, откъде идва неприязънта на мен и хиляди други българи срещу либералите в България. Разберете ни, нито сме фиксирани, нито предубедени. Просто отдавна сме разбрали, че това не е политическа общност, като всяка друга, както ви казваме от години. Това е квази-религиозна секта, а сектите винаги изгарят първо своите.