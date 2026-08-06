Горещи данни от "Галъп"! Йотова с рекорд

Високо обществено доверие към президента и правителството, както и повишаване на доверието към парламента, показват данните от последното проучване на "Галъп интернешънъл – Болкан". От него става ясно още, че няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни на кабинета "Радев".

Повече от половината от анкетираните са критични към външната политика на правителството.

Проучването е проведено в периода 24 юли - 4 август 2026 чрез телефонно интервю и е финансирано със собствени средства.

Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата – с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва със солидно одобрение от 42%.

Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 20,2% от анкетираните декларират доверието си към законодателния орган.

"Прогресивна България" запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила - ГЕРБ,СДС, показват данните на "Галът интернешънъл – Болкан".

52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимия баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения.

18,5% от анкетираните смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори.

Ако изборите бяха сега, "Прогресивна България" отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3 на сто, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание.

Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ-СДС са втори с 12%. Третото място заема "Продължаваме промяната" със 7,6%. След тях са ДПС със 7 и "Демократична България" с 6,3 на сто.

Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат "Възраждане" с 4,8%, и БСП – 3,5 на сто.

Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие – 29,2%, както и министър-председателят и лидер на ПБ Румен Радев с 43,2% доверие срещу 38,7% недоверие, става ясно от проучването.