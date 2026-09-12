Истината за партийните рейтинги! "Галъп" разби митовете
Радев недостижим, ГЕРБ, ПП и ДБ се сриват, ДПС остава стабилен фактор със 7% доверие
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Радев недостижим, ГЕРБ, ПП и ДБ се сриват, ДПС остава стабилен фактор със 7% доверие
Партията на Радев запазва огромната си подкрепа, критики към външната политика на кабинета
Професорът подчертава, че България ще пострада, ако не си осигури алтернативни източници на критични суровини
Решаваща роля са изиграли между 500 и 700 хиляди избиратели
Водеща сила е Прогресивна България, а БСП е под чертата при първите прогнози
Каза "най-логичната" коалиция след вота
Президентството разпространи информация, че президентът на САЩ е поканил лично българския държавен глава
Ето какво показва проучването на "Галъп интернешънъл Болкан"
Протестът срещу бюджета беше справедлив
Кремъл трябва да реши дали мирът ще е “со кротце и со благо” или “со малце кьотек”
Проучаване на "Галъп" кара всеки родител да се замисли
Доверието си за ДПС-Ново начало дават 17,5 на сто от българите
ДАИ трябва да бъде закрита
Късно е за нов проект, каза проф. Михаил Константинов
"Промяната" ерозира, Радев е статукво, казва съсобственикът на "Галъп"
ПП – ДБ се въртят като пумпал около заучените си фрази за „завладяна държава“ и „съдебна реформа“
Топ конституционалистът с важно съобщение до медиите
ДПС-Ново начало твърдо е втора политическа сила
Въпрос на време е ПП и ДБ да се разделят
Големи размествания на политическия връх регистрира проучване на "Галъп"