Най-големият спец по изборите отписа "Промяната" и партията на Радев

Възможно ли е петият вот на недоверие да разклати управляващата коалиция? Темата коментира директорът на направление „Електорални нагласи и прогнози“ в „Галъп Интернешънъл Болкан” проф. Михаил Константинов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS. Създалата се ситуация Константинов определи като „загуба на парламентарно време”.

„Няма как да предприемаш едни и същи дела, а да очакваш да се случи нещо различно – в сегашния момент всички тези усилия са безплодни”, каза още проф. Константинов. По думите му, на фона на общественото недоволство у нас и на предстоящото влизане на страната ни в еврозоната, формиралите се протести и демонстрации не биха довели до по-тежко напрежение в страната.

Глупостите, които направиха "Продължаваме промяната" - "Демократична България" са неизброими. Те са пред разцепление. Там цари не тиха, а шумна омраза. При по-остър политически казус да се разделят. В момента те не се гледат и не се понасят, направи разрез на политическите отношения в ПП-ДБ проф. Константинов.

„Без значение как ще го броим, до следващите президентски избори има още повече от година. Такава стратегия не е успешна, най-вече, защото ясно решение още не е взето в президентството. Но също е и късно за излизане на сцената, така да кажем, с нов проект, и то преди тези избори”, обясни проф. Константинов. По думите му, най-вероятно е участието на сили от център и център дясно в следващи избори.

Според него основните сили на президентските избори са ясни - център и център-дясно със сърцевина ГЕРБ-СДС с 1/3 от вота. Има проруски и пролеви с около 1/3, и накрая остават парчетата за градската десница, която е левица в своето поведение, каза още той. По думите му ярките партийни фигури са печелили по-малко. Търсен е широкопрофилен кандидат, който е подкрепен от съответните политически сили. На нас ни е нужен президент обединител, а не такъв с генезис, който ще го фиксира в една или друга посока, предупреди проф. Константинов.

„Влизането на страната ни в еврозоната няма да бъде свързано с чак такива формални опасности, най-малко, защото поради някои причини може да се приеме, че България вече е вътре, и то от доста време. При състоянието ни на валутен борд, дори и сега да има един срив на еврото, то пак би било проблем за нас”, каза още той. Според него политическа стратегия на силно и грубо говорене не би донесла исканите от политическите сили резултати.

„Това, което виждаме сега с ГЕРБ и ДПС-Ново Начало е един естествен съюз и не виждам причина той да бъде нарушен. Възможно е обаче на избори да влязат със свой кандидат, а впоследствие да подкрепят десния кандидат”, посочи още анализаторът.

„Има и друго – борбата за ГЕРБ в момента е 1:2 – тоест те губят в битката за президент. Няма как да спечелиш битката, като казваш на избирателите си, че ще загубят”, каза още Константинов.

По отношение на политическите процеси в Западна Европа, проф. Михаил Константинов изрази мнение, че страни като Франция е добре да бъдат внимателни в действията си – икономически и политически.

