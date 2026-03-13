Борисов бие тревога за цените в страната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира кризата в Близия изток, проблемът с петрола и горивата на световно ниво и как всичко това може да окаже влияние и върху България. Той бе на посещение в Русе и Разград.

"Войната в Персийския залив е много ожесточена, а у нас спекула с горивата е възможна и тук е ролята на правителството и институциите. НАП, Митниците, КЗК не трябва да допускат спекула и много лесно се проверява - на колко са ги внесли горивата и на колко се продават, да ги засекат на бензиностанциите", посочи Борисов и допълни, че ситуацията за всички е много сложна и за разлика от другите, той не се радва на чуждото нещастие: "Когато кризата е отвън и ти нямаш вина за нищо, няма нужда всички да се мятаме върху тези, които управляват в момента. Но те трябва да спрат да правят глупости".

По думите му много прагматично трябва да се гледа на санкциите за руския петрол. В един момент може освен да скочат цените на петрола като цяло, но и да го няма въобще, предупреди той.

"30 танекра на ден минават пред протока, сега минават 2, а ако минират залива, може да не минава и нищо, и тогава тази верига на доставки ще бъде крайно нарушена. А когато се вдигнат цените на горивата, ще се вдигнат всички цени и ще го усетим. По време на правителството на Кирил Петков и Асен Василев го усетихме. От всеки джоб излизаше по едно левче за дизел и бензин. Всеки ден! Както сега всеки ден от вашите джобчета са излезли само днес 560 000 евро за "Боташ", за младите турци, вчера също са излезли, и онзи ден също... и много са ми интересни тези партии, които говорят за компенсации. Ние първо да спрем да компенсираме турската икономика. Нямам нищо против моите турски приятели, но малко излиза болен здрав носи", допълни лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов заяви, че от партията им са направили голям жест.

"Ние направихме жест към българите, но и на практика към тях. Те изпратиха един проектобюджет в Народното събрание и така, както го изпратиха, от ГЕРБ днес им го подкрепихме. И те, вместо да кажат едно "благодаря", продължават да правят безумни изказвания. Използват всякакви думи и епитети, които не им отиват, а в същото време ние за всяко нещо трябва да ги подкрепим с мерки в парламента. И ние го правим, а те не се усещат дори. Можеше да не ги подкрепим и ние. Какво щеше да стане тогава? Те нали чегъртат всичко. В Разград изчегъртаха ли всичко? Изчегъртаха? Ами защо да ги подкрепяме? Направихме го за държавата, но можеше едно "благодаря", нищо повече", каза Борисов.

