Шефът на КЗП се произнесе за спекулата. Говори и за космическите цени
: Притиснаха концесионерите да доказват всяка стотинка
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: Притиснаха концесионерите да доказват всяка стотинка
Започват от понеделник
Депутатите ще решават за по-силен контрол върху пазара, прекомерните цени и санкциите срещу търговците
Голямата битка със спекулата
Зловеща спекула от дървото до трапезата
Работодателите искат редакция за законите, внесени от управляващите
Министрите на земеделието в последните 30 години с общи решения
Законопроектът получи подкрепата на "Прогресивна България" и ДПС
Той защити новия пакет с 33 забрани
Главният икономист на синдиката постави ниска оценка на кабинета „Гюров“ и призова за спешни мерки
Богомил Николов алармира за проблеми в сектора и подвеждащо качество
По думите му много прагматично трябва да се гледа на санкциите на руския петрол
Да предложи план в парламента, призова той
По искане на ДПС-Ново начало председателят на КЗК бе изслушан в парламента
Над 1400 проверки срещу спекулата са проведени от 5 до 11 януари
ПГ на ДПС-Ново начало изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, кои...
Какво сочи нов доклад
Всеки втори търговец вдига необосновано цените, обави държавна комисия
Депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО взеха решение да изпратят писма до КЗК и КЗП
Основната тема не е спекулата, а бюджетният дефицит