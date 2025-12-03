Обявиха топ 6 на храните, при които спекулата е най-голяма

Най-сериозно и необосновано поскъпване на цените се наблюдава при пресните плодове и зеленчуци.

Това съобщи временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев по време на заседание на парламентарната подкомисия за наблюдение на цените.

"Най-често срещаните стоки, при които се наблюдава необоснованото повишаване на цените, са плодове и зеленчуци, в т.ч. лимони, домати, краставици, зеле, ябълки и яйца. Необосновата високи са и цените на продукти за лична хигиена", заяви Колячев, цитиран от БГНЕС.

Анализът на комисията е базиран на проверки при 75 търговци и проследяване на 163 вида стоки и той показва тревожна тенденция.

При 49 от проверените търговци е установено необосновано повишаване на цените за общо 84 продукта.

Сред най-засегнатите стоки, освен зеленчуците, са кашкавалът, каймата и кафето.

Извънредни проверки за Никулден

КЗП започва нова вълна от тематични проверки в цялата страна. За периода 4 – 6 декември са планирани масирани инспекции в магазините за месо и риба заради предстоящия празник Никулден.

Веднага след това, от 10 до 12 декември, проверяващите ще се насочат към по-малките търговци с годишен оборот под 10 милиона лева, които не попадат в задължителния мониторинг на електронната платформа.

