Ивайло Мирчев в амок, налита на бой /ВИДЕО/

Мутренско поведение на ПП-ДБ разкри клип, пуснат във фейсбук страницата на ДПС-Ново начало. На него се вижда как Ивайло Мирчев крещи като обезумял и се опитва да нахлуе в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Мирчев пробва дори да налита на бой. А Асен Василев, Божидар Божанов, Манол Пейков и Елисавета Белобрадова са в ролята на хулиганска агитка. Не на омразата, отговори му Пеевски.

"Иво Мирчев в амок - кривото лице на страха и хистерията! Няма да стане! Ние казваме “не на омразата”!", пише в коментар към видеото.

Амокът на Мирчев е резултат от разкритието на Пеевски как полулидерът на ДБ стоял по цял ден в кабинета му и му се навеждал, за да подписва. Тогава бях добър, сега съм лош, каза пред журналисти в парламента Пеевски.

Мирчев и хората му не са приятели на истината и изпадат в ужас, когато тя бъде разкрита, защото се връща като бумеранг върху тях.

