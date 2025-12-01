Пеевски към Радев: Употребихте младите хора! Това ли искате за България - хаос и анархия?

Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!

Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата!

Това се казва в позиция на лидера на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Ето какво заявява още той:

Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това.

Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия!

И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!?

Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това!

А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!

