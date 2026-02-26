ДПС-Благоевград номинира Пеевски за водач на листата си

И областната организация на ДПС в Благоевград номинира единодушно лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски за водач на листата за предстоящите парламентарни избори. Това стана на Областен съвет, на който присъстваха зам. - председателя на ДПС Радослав Ревански, кметовете на общини от ДПС и общински председатели на партията.

ДПС-Благоевград направи анализ на актуалната политическа обстановка в страната и са обсъди приоритетите на партията в региона, както и подготовката за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

"Г-н Председател, благодарим за подкрепата ви и за всичката работа, която свършихте по населените места в областта.За нас ще бъде чест да бъдете отново водач от листата на ДПС Благоевград", написаха в профила си във фейсбук от партията.

След заседанието Областният председател Ведат Хюсеин даде ифтар вечеря и поздрави Областния съвет по случай месец Рамазан, на който присъстваха Районният мюфтия на област Благоевград Осман Кутрев, както и организационният секретар на районно мюфтийство Ибрахим Мутаджиков.

ДПС отбеляза и 36 години от учредяването в област Благоевград.

