ИТН захапа Христанов

Парламентарната група на Има такъв народ настоя за оставките на служебния министър на земеделието Иван Христанов и на новия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Ангел Мавровски. Зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов призова президента Илияна Йотова да поиска оставката на Христанов.

В декларация от трибуната на Народното събрание Балабанов заяви: „След като разкрихме случая със Стоил Цицелков и успяхме да прекратим участието му в изпълнителната власт, е ред да изложим малко информация за друг представител в изпълнителната власт – господин Иван Христанов – министърът на народа, както сам се титулува в интернет“.

Христанов има ясен интерес относно изземването на бизнеса от лабораторията на "Капитан Андреево", посочи Балабанов. И атакува служебния земеделски министър за назначението на Ангел Мавровски начело на БАБХ.

Балабанов обвини Христанов, че още като заместник-министър в предишно правителство е имал лични интереси в производството на храни и лабораторни анализи, които обясняват усилията му да бъде преустановена дейността на конкурентна лаборатория за изследване на пестициди на границата с Турция.

„От тази негова амбиция ясно личат корпоративните семейни интереси на Христанови,“ добави депутатът.

Според Балабанов назначенията на Христанов като служебен министър също пораждат съмнения. В първите дни на служба той назначил Ангел Мавровски за изпълнителен директор на БАБХ – човек с фирми, развиващи дейности пряко свързани с ресора му.

„Особено внимание буди фактът, че докато Мавровски е заемал поста заместник-изпълнителен директор в БАБХ, фирмата му отчита най-високи обороти. След освобождаването му дейността рязко намалява,“ каза Балабанов.

Депутатът допълни, че Мавровски е имал случаи на неизпълнени договори с държавата и неправомерни отчети за ваксини и гориво: „Или да опровергае тази информация с документи, или да подава оставка заедно с Христанов незабавно.“

Балабанов критикува и други назначения в министерството: „До момента единственото, което Иван Христанов прави, е да трудоустроява хора от своята партия и свои приятели на сладки държавни длъжности".

Друго назначение е Ивана Мурджева, която е член на българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Значи Христанов си има лично негова Кобилкина", каза Балабанов.

Той припомни и думите и позицията на Христанов за кървавата баня в Петрохан. "Според Иван Христанов не е имало секта и педофили, а мафията е убила всичките лица на Петрохан", изтъкна Балабанов и попита от трибуната дали вече има някой, който да не се съмнява, че това служебно правителство, ще замете следите по кървавия случай.

По-рано тази сутрин Христанов даде интервю за Нова тв. По случая „Петрохан-Околчица” той посочи, че продажбата на държавна земя на Ивайло Калушев е извършена по "малко странен начин" – на 2 ноември излиза заповедта на министъра, а до 30 ноември сделката вече е факт. „Това е необичайна скорост, но виждам, че министърът разпорежда да бъде продадена земята”, допълни още той.

Той разказа, че досието по случая, намиращо се в Министерството на земеделието и храните, съдържа няколко преписки с ДАНС, които не са свързани с педофилия и паравоенни организации. В тях става дума за конкретни казуси – например, сигнал, че през 2021 г. групата на Калушев е заградила 30 декара и не е позволявала да се преминава през тях. Агенцията по горите е реагирала по сигнал на тогавашния министър Тома Белев, който е действал по информация, подадена от дружество „Балканка”. Резултатът - заграденият парцел е стеснен до 2 декара.

Министърът разказа конкретен случай, по който ведомството му работи – напоителни системи на стойност 330 милиона лева. "Става дума за поръчки за ремонти на канали, при които има доста смущаващи неща. При „Алекопотока”, за извозване на пръст, което по принцип струва около 65-85 хиляди лева, държавата плаща 2 милиона лева", поясни Христанов. И подчерта, че по казуса става дума за две обществени поръчки – 60 лота за 324 милиона лева.

По отношение на информацията, че в България е пристигнал слънчоглед от Аржентина и тревогите, че той не отговаря на стандартите на ЕС за безопасни препарати за растителна защита и ще удари българските производители заради по-ниската цена, Христанов обясни, че вече е пристигнал първият кораб. Извадени са ядките със слънчоглед и са изпратени за анализ. Това е направено от БАБХ, но министърът ще настоява на следващите проверки да присъстват и представители на сектора.

