Вандали! БОЕЦ щурмува Съдебната палата (СНИМКИ)

Придворните на ПП-ДБ организации БОЕЦ и „Правосъдие за всеки“ щурмуваха Съдебната палата и атакуваха кабинета на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Протестиращите, които от 9 ч. са окупирали тротоара пред сградата на магистратите, се сбиха със Съдебна охрана и Жандармерията. Със закани за окупация на Съдебната палата и граждански арест на Сарафов ербапите на БОЕЦ започнаха да замерят с яйца вратата на кабинета на главиня прокурор.

На 20 февруари правосъдният министър Андрей Янкулов обяви, че свиква заседание на пленума на Висшия съдебен съвет с единствена точка в дневния ред: определяне на временно изпълняващ функциите на главен прокурор и смяна на настоящия Борислав Сарафов. Заседанието на ВСС върви в този момент.

Двете НПО-та, близки до ППДБ, са събрали няколко десетки души, с които нахлуха в Съдебната палата и предизвикаха размирици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com