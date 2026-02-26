Янкулов за скандалната прокурорка: Тежък удар

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира преди заседанието на Висшия съдебен съвет ситуацията около скандалната европрокурорка Теодора Георгиева, която Брюксел призна за виновна и обяви, че към нея може да бъде приложено най-тежкото наказание - уволнение.

По думите на Янкулов развитието по този казус представлява сериозен проблем за имиджа на българското правосъдие. Той подчерта, че случаят е сигнал за необходимостта от по-задълбочен анализ на процесите в системата и за по-големи гаранции при подобни назначения.

„Обвинението за българския европрокурор е поредният тежък удар върху имиджа на българското правосъдие“, заяви Янкулов.

Той добави, че оттук нататък основната задача на всички институции, ангажирани с управлението на правосъдието, трябва да бъде максимално изясняване на подобни казуси, за да се предотвратят бъдещи скандали и съмнения.

„Колкото и време да е пропуснато, според мен основна задача на всички ангажирани с процеса по управление на правосъдието трябва да бъде максимално изясняване на тези казуси, за да не се получават и други подобни ситуации в бъдеще“, смята Янкулов.

На въпрос дали е запознат с конкретния казус и дали има допълнителни материали по него, Янкулов отговори, че към момента не разполага с нова информация: „Не, не съм запознат с казуса. Нищо не е представено на моето внимание. А както виждате и самото прессъобщение на Европейската прокуратура вчера беше доста пестеливо“.

Запитан дали ще поиска повече информация от Европейската прокуратура относно мотивите за предприетите действия, министърът заяви: „Разбира се, от съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение. Естествено, аз бих искал да разбера тези основания. Дали ще бъде възможно – това е отделна тема“.

