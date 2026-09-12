Кьовеши закова Теодора Еврото. Истината за разследването
Паднаха всички опорки на градската десница
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Паднаха всички опорки на градската десница
Предупреди международни инвеститори да не купуват активи от хора на ФИДЕС, защото следва разследване
Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира преди заседанието на Висшия съдебен съвет ситуацията около скандалната европрокурорка Тео...
Мащабна акция за предотвратяване на ДДС измами, шестима арестувани
Над 40 офиса и адреси в страната са обискирани, има арести, иззети пари и документи
България осигури сградата, двустранното партньорство продължава да се задълбочава
Сигналът е от човек, когото уволних за корупция, каза бившият кмет
Европейската прокуратура (EPPO) в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет и бившия областен управител на Варна - Иван Портних и Иван Пасев, какт...
Започна дисциплинарно производство срещу европейския прокурор от България Теодора Георгиева
Организираната престъпност завладява Европа с експертна помощ
В акцията са участвали и българските власти
По делото има 59 заподозрени физически лица и замесени 13 компании
Все още се изчислява общата стойност на щетите, причинени от престъпните действия
Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
Намесена е мафията
Спират разширяването на газовото хранилище "Чирен" до приключване на проверката
Лаура Кьовеши и Европейската прокуратура са по петите му
Обвиняемият е управител на дружество, което е получило финансиране от ЕС
Европейският главен прокурор е на посещение у нас
Общият размер на щетите предстои да се установи