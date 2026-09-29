Българска следа в европейска измама за 300 млн. евро

Мащабна международна операция разтърси Европа заради престъпна схема, при която над един милион употребявани мобилни телефона са били продавани на клиенти като чисто нови. България е сред 19-те държави, в които Европейската прокуратура провежда претърсвания и други действия по разследването с кодово име „Троя“. Щетите за потребителите в ЕС се оценяват на най-малко 300 млн. евро, а загубите от неплатен ДДС надхвърлят 30 млн. евро. В операцията участват 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, извършени са над 160 претърсвания и изземвания.

Според разследващите престъпната организация е сглобявала мобилни телефони от употребявани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата били почиствани, пакетирани като нови и изпращани в Нидерландия, откъдето стигали до складове в Германия. Оттам телефоните били продавани през онлайн платформи на клиенти в целия Европейски съюз.

Следите на разследването водят и към България. Според събраните доказателства фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария вероятно са били използвани в схемата още от 2018 г. Българската Национална следствена служба участва в международната операция, ръководена от Европейската прокуратура в Кьолн.

Разследващите подозират, че мрежата не само е подвеждала купувачите за истинското състояние на телефоните, но и е използвала данъчна схема, чрез която незаконно е увеличавала печалбите си. Устройствата били продавани по режима за облагане на маржа, при който препродавачът плаща ДДС само върху разликата между покупната и продажната цена.

Този режим обаче може да се използва при препродажба на стоки, за които ДДС вече е бил платен. Според Европейската прокуратура телефоните в случая са били предлагани като нови, което означава, че данъкът е трябвало да бъде начисляван върху цялата продажна цена. Така предполагаемата престъпна схема едновременно е заблуждавала клиентите и е нанасяла щети на бюджетите на държавите, в които апаратите са били продавани.

Операцията обхваща Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия. Във Великобритания е разпитан свидетел.

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания. Сред задържаните са и двама души, които разследващите смятат за ръководители на престъпната организация. Действията по случая продължават от събота, а разследването е започнало след сигнал от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ.

Европейската прокуратура подчертава, че всички засегнати от разследването лица се считат за невинни до доказване на противното от компетентен съд.